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Естонія заблокувала сім російських ЗМІ

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Естонія, Четвер 17 березня 2022 07:38
Естонія заблокувала сім російських ЗМІ Офіс TTJA (Фото: ttja.ee)
Автор: Константин Широкун

Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду Естонії заблокував доступ до семи російських інформаційних ресурсів. На думку служби, ці медіа поширюють військову пропаганду і розпалюють ненависть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TTJA.

Згідно з постановою, Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) зобов'язує телекомунікаційні підприємства заблокувати та зробити недоступними для кінцевих користувачів такі сайти: ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru 1tv.com, lenta.ru, а також tass.ru.

У TTJA відзначили, що продовжать стежити за змістом російських інформаційних ресурсів. У разі подальших порушень, під заборону на території Естонії можуть потрапити й інші веб-сайти.

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