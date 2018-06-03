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Естонія виділить 188 млн євро на переобладнання кордону з РФ

НовиниФінанси    03.06.2018 - 20:11
Ілюстративне фото (flickr.com/mammu-k)
Ілюстративне фото (flickr.com/mammu-k)

У 2019 році Естонія запустить проект створення інфраструктури та систем технічного нагляду на кордоні

Уряд Естонії в 2019 році запустить проект створення інфраструктури та систем технічного нагляду на кордоні з Росією. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту Естонії.

Відзначимо, що загальна вартість проекту, реалізацію якого планують завершити у 2026 році, складе 188 млн євро.

Так, Міністерство внутрішніх справ Естонії розробляє проект зміцнення кордону з Росією у співпраці з європейською прикордонною службою Frontex. Для перевірки працездатності нової прикордонної смуги та її ефективності вже була споруджена ділянка довжиною в 3,5 км, яка проходить тестування.

Як відомо, довжина спільного кордону Естонії та Росії становить 330 км.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, в країнах Балтії та Польщі стартували військові навчання НАТО Sabre Strike з участю понад 18 тис. військовослужбовців з 19 країн.

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Теги публікації: Російська Федерація, Эстония  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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