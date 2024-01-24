Естонія вважає, що для нападу на НАТО росіянам треба вивести з України 300 тисяч солдатів

У разі нападу на НАТО росіянам потрібно вивести з України близько 300 тисяч солдатів. Крім того, знадобиться час на відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами оборони Естонії Мартіна Херема в ефірі телеканалу ETV .

За його словами, Росії для нападу на НАТО потрібно щонайменше чотири фактори.

"По-перше, Росія повинна вийти з війни з Україною, тобто вивести основну частину своїх сил, наприклад, 300 000 з 400 000 військовослужбовців", - заявив він.

Також потрібен час на відновлення військ. На думку Херема, на це потрібно близько року.

"По-третє, навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані, на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними", - додав командувач.

Четвертий фактор, як зазначив офіцер, країнам НАТО потрібно підготуватися до можливих загроз.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

У Міністерстві оборони Литви також прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на Україні.

Чи готується НАТО до нападу Росії та про що кажуть злиті плани - читайте у матеріалі РБК-Україна.