Эстония считает, что для нападения на НАТО россиянам нужно вывести из Украины 300 тысяч солдат

В случае нападения на НАТО россиянам нужно вывести из Украины около 300 тысяч солдат. Кроме того, потребуется время на восстановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема в эфире телеканала ETV .

По его словам, России для нападения на НАТО нужно по меньшей мере четыре фактора.

"Во-первых, Россия должна выйти из войны с Украиной, то есть вывести основную часть своих сил, например, 300 000 из 400 000 военнослужащих", - заявил он.

Также нужно время на восстановление войск. По мнению Херема, на это нужно около года.

"В-третьих, даже если она восстановится через год, даже если Украина выйдет из войны, в мире должно произойти что-то значительное - суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване, на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительны", - добавил командующий.

Четвертый фактор, как отметил офицер, странам НАТО следует подготовиться к возможным угрозам.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой придуманную ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

В Министерстве обороны Литвы также прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, потому что Москва сосредоточилась на Украине.

Готовится ли НАТО к нападению России и о чем говорят слитые планы - читайте в материале РБК-Украина.