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Естонія встановила на кордоні з РФ "зуби дракона"

П'ятниця 17 листопада 2023 20:55
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Естонія встановила на кордоні з РФ "зуби дракона" Фото: Естонія встановила на кордоні з РФ "зуби дракона" (delfi.ee)
Автор: Наталія Кава

Естонія установила "зуби дракона" на мосту, який з'єднує міста Нарва (Естонія) та Івангород (Росія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DELFI.

За словами керівника нарвського прикордонного пункту Марека Лійва, загородження було встановлене на випадок, якщо уряд Естонії вирішить за прикладом наших сусідів обмежити в'їзд у країну із РФ.

"Це потрібно щоб стримати хвилю нелегальних мігрантів. Також, оскільки з 1 лютого ми очікуємо на закриття Івангородського прикордонного пункту на ремонт, ці бетонні блоки в період закриття обмежуватимуть пересування автотранспорту на мосту", - сказав він.

Фото: Естонія встановила на кордоні з РФ "зуби дракона" (delfi.ee)

РФ направила мігрантів до кордонів Фінляндії та Естонії

Останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть на велосипеді через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Сьогодні Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон із Росією. Пункти пропуску закриють у ніч із п'ятниці на суботу, 18 листопада.

Також керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар сказав, що уряд Естонії знав про плани Фінляндії закрити відразу чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Таллінн теж може ухвалити подібні рішення.

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