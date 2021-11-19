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Эстония временно запретила полеты у российской границы

Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии приняло решение закрыть возможность полетов как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов на восточной и юго-восточной границе с Россией. Полеты будут запрещены с 19 по 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамент транспорта Эстонии.

"Создание временных запретных зон необходимо в связи с деятельностью Департамента полиции и пограничной охраны и Сил обороны по укреплению объектов временного пограничного перехода между Эстонской Республикой и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Эстонии заявили, что готовятся к укреплению границы с Россией из-за миграционного кризиса, такие действия направлены, чтобы не допустить аналогичной ситуации, как на украинско-польской границе.

В частности, Эстония построит 130-километровый забор из колючей проволоки.

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ЭстонияГраница с РФ