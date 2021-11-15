Эстония построит 130-километровую стену для защиты границы от нелегалов

Эстония построит вдоль границы 130-километровую стену из колючей проволоки. Таким образом, власти готовятся к возможной гибридной атаке на Эстонию.

"Беларусь продолжает эскалацию преднамеренной гибридной атаки на польско-литовской границе, поэтому мы принимаем необходимые меры для защиты границы Эстонии. В дополнение к заранее установленной заградительной проволоке, вместе с полицией и пограничным управлением, мы немедленно готовы внести свой вклад в защиту границы", - заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Министр также сообщил, что Силы обороны находятся в постоянном контакте с союзниками для координации действий в случае эскалации ситуации.