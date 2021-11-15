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Эстония построит 130-километровую стену для защиты границы от нелегалов

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Понедельник 15 ноября 2021 19:18
Эстония построит 130-километровую стену для защиты границы от нелегалов Фото: Эстония построит 130-километровую стену из колючей проволоки для защиты границы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Эстония построит вдоль границы 130-километровую стену из колючей проволоки. Таким образом, власти готовятся к возможной гибридной атаке на Эстонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.

"Беларусь продолжает эскалацию преднамеренной гибридной атаки на польско-литовской границе, поэтому мы принимаем необходимые меры для защиты границы Эстонии. В дополнение к заранее установленной заградительной проволоке, вместе с полицией и пограничным управлением, мы немедленно готовы внести свой вклад в защиту границы", - заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Министр также сообщил, что Силы обороны находятся в постоянном контакте с союзниками для координации действий в случае эскалации ситуации.

Напомним, в ночь на 13 ноября, военнослужащие Беларуси пытались прорвать ограждение на границе с Польшей.

В результате этого инцидента в Польше пригрозили республике закрытием железнодорожного сообщения.

В то же время после этой ночи в лесу рядом с границей обнаружили тело сирийского мигранта.

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