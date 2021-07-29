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Эстония возвращает масочный режим в общественном транспорте

Автор: Мария Кучерявец

В Эстонии ношение маски станет обязательным в общественном транспорте. Ограничение начнет действовать со 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на ERR.

"Со 2 августа все пассажиры будут обязаны носить маску в общественном транспорте, поскольку невозможно проверять всех кто получил прививку, а кто нет",- говорится в сообщении.

Указано, что ограничение не распространяется на детей до 12 лет.

Вместе с тем правительство Эстонии решило с 9 августа снизить лимит на количество участников массовых мероприятий.

Так, в помещениях могут участвовать до 50, а на улице - до 100 человек. Если число участников будет больше, то организатор мероприятия должен проконтролировать, чтобы COVID-сертификаты участников были проверены.

Напомним, 2 июня власти Эстонии ослабили карантинные ограничения: обязанность носить маску в помещениях заменили на рекомендации.

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Эстония