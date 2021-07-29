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Естонія повертає масковий режим в громадському транспорті

Автор: Марія Кучерявець

В Естонії носіння маски стане обов'язковим в громадському транспорті. Обмеження почне діяти з 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на ERR.

"З 2 серпня всі пасажири будуть зобов'язані носити маску в громадському транспорті, оскільки неможливо перевіряти всіх хто отримав щеплення, а хто ні", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що обмеження не поширюється на дітей до 12 років.

Разом з тим уряд Естонії вирішив з 9 серпня знизити ліміт на кількість учасників масових заходів.

Так, у приміщеннях можуть брати участь до 50, а на вулиці - до 100 осіб. Якщо число учасників буде більше, то організатор заходу повинен проконтролювати, щоб COVID-сертифікати учасників були перевірені.

Нагадаємо, 2 червня влада Естонії послабила карантинні обмеження: обов'язок носити маску в приміщеннях замінили на рекомендації.

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Эстония