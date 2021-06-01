Эстония объявила об отмене масочного режима в помещениях

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что пандемия никуда не исчезла и порекомендовала гражданам продолжать носить защитную маску в закрытых помещениях и многолюдных местах.

Сообщается, что общегосударственная обязанность ношения защитных масок будет со 2 июня отменена во всех общественных помещениях, включая салоны красоты и образовательные учреждения, в которых она до настоящего времени действовала. Это также касается магазинов, учреждений сферы услуг, образования, культуры, спорта, церквей, сферы досуга и т. д.

Кроме того, больше не будут обязывать носить маску лицам, которые близко контактировали с больными на COVID-19, однако эта обязанность сохранится, если этого будет требовать Департамент здоровья.

"У Департамента здоровья остается право, в зависимости от эпидемиологической ситуации, требовать ношения масок в конкретных местах или на конкретных мероприятиях. Кроме того, работодатели могут требовать ношения масок от работников или клиентов предприятия для обеспечения безопасной производственной обстановки", - говорится в сообщении.