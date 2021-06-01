ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эстония объявила об отмене масочного режима в помещениях

Новина українською →
Эстония, Вторник 01 июня 2021 17:23
Эстония объявила об отмене масочного режима в помещениях Фото: в Эстонии разрешат не использовать маски в помещениях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Украина

Из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19 власти Эстонии приняли решение со 2 июня ослабить карантинные ограничения. Обязанность носить маску в помещениях заменят на рекомендации.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает издание ERR.

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что пандемия никуда не исчезла и порекомендовала гражданам продолжать носить защитную маску в закрытых помещениях и многолюдных местах.

Сообщается, что общегосударственная обязанность ношения защитных масок будет со 2 июня отменена во всех общественных помещениях, включая салоны красоты и образовательные учреждения, в которых она до настоящего времени действовала. Это также касается магазинов, учреждений сферы услуг, образования, культуры, спорта, церквей, сферы досуга и т. д.

Кроме того, больше не будут обязывать носить маску лицам, которые близко контактировали с больными на COVID-19, однако эта обязанность сохранится, если этого будет требовать Департамент здоровья.

"У Департамента здоровья остается право, в зависимости от эпидемиологической ситуации, требовать ношения масок в конкретных местах или на конкретных мероприятиях. Кроме того, работодатели могут требовать ношения масок от работников или клиентов предприятия для обеспечения безопасной производственной обстановки", - говорится в сообщении.

Напомним, что власти Эстонии рассматривают возможность введения COVID-сертификатов для посещения массовых мероприятий. Документ могут ввести с 14 июня.

Ранее стало известно, что Эстония приняла решение смягчить некоторые карантинные ограничения, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Меры начали ослаблять с 31 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Эстония маска Карантин Коронавирус
NEWS
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе