Эстония возвращает масочный режим в общественном транспорте

В Эстонии ношение маски станет обязательным в общественном транспорте. Ограничение начнет действовать со 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на ERR.

"Со 2 августа все пассажиры будут обязаны носить маску в общественном транспорте, поскольку невозможно проверять всех кто получил прививку, а кто нет",- говорится в сообщении.

Указано, что ограничение не распространяется на детей до 12 лет.

Вместе с тем правительство Эстонии решило с 9 августа снизить лимит на количество участников массовых мероприятий.

Так, в помещениях могут участвовать до 50, а на улице - до 100 человек. Если число участников будет больше, то организатор мероприятия должен проконтролировать, чтобы COVID-сертификаты участников были проверены.