Естонія повертає масковий режим в громадському транспорті

В Естонії носіння маски стане обов'язковим в громадському транспорті. Обмеження почне діяти з 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на ERR.

"З 2 серпня всі пасажири будуть зобов'язані носити маску в громадському транспорті, оскільки неможливо перевіряти всіх хто отримав щеплення, а хто ні", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що обмеження не поширюється на дітей до 12 років.

Разом з тим уряд Естонії вирішив з 9 серпня знизити ліміт на кількість учасників масових заходів.

Так, у приміщеннях можуть брати участь до 50, а на вулиці - до 100 осіб. Якщо число учасників буде більше, то організатор заходу повинен проконтролювати, щоб COVID-сертифікати учасників були перевірені.