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Естонія викликала на килим посла Китаю після скандальної заяви про пострадянські країни

Фото: Естонія викликала на килим посла Китаю після скандальної заяви про пострадянські країни (flickr by Shane MacClure)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Естонії викликає посла Китаю після того, як глава дипмісії КНР у Франції поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Delfi заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Чиновник наголосив, що такі заяви китайського дипломата викликають жаль.

"Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла", - підкреслив Цахкна.

Нагадаємо, вчора, 21 квітня, китайський посол у Франції Лу Шає заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

При цьому дипломат зазначав, що "Крим спочатку був російським".

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