Эстония вызвала на ковер посла Китая после скандального заявления о постсоветских странах

Министерство иностранных дел Эстонии вызывает посла Китая после того, как глава дипмиссии КНР во Франции подверг сомнению суверенитет постсоветских стран.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Delfi заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Чиновник подчеркнул, что такие заявления китайского дипломата вызывают сожаление.
"Печально, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", - подчеркнул Цахкна.
Напомним, вчера, 21 апреля, китайский посол во Франции Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве.
При этом дипломат отмечал, что "Крым изначально был российским".
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