Естонія відпустила нафтовий танкер "тіньового флоту" Росії

Судно було затримано за плавання без чинного прапора країни. На момент арешту танкер плавав під прапором Джібуті, проте влада країни заперечувала, що судно зареєстровано на них.

Танкер відпустили після того, як транспортне управління Естонії отримало лист-підтвердження від Джібуті про те, що воно візьме судно до свого реєстру до 7 травня.

За даними LSEG, судно Kiwala встало на якір недалеко від російського порту Усть-Луга рано вранці в понеділок, вийшовши з естонських вод у суботу.