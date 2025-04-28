Естонія відпустила нафтовий танкер "тіньового флоту" Росії

Естонія відпустила нафтовий танкер Kiwala, що перебуває в списку санкцій Європейського Союзу. Танкер ішов у російський порт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Судно було затримано за плавання без чинного прапора країни. На момент арешту танкер плавав під прапором Джібуті, проте влада країни заперечувала, що судно зареєстровано на них.
Танкер відпустили після того, як транспортне управління Естонії отримало лист-підтвердження від Джібуті про те, що воно візьме судно до свого реєстру до 7 травня.
За даними LSEG, судно Kiwala встало на якір недалеко від російського порту Усть-Луга рано вранці в понеділок, вийшовши з естонських вод у суботу.
Естонські військово-морські сили взяли на абордаж і затримали танкер, що прямував до Росії. Передбачається, що він є частиною так званого "тіньового флоту", що складається, як правило, зі старих суден, які використовуються для перевезення сирої нафти та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій.
Такі судна, як правило, не регулюються і не страхуються визнаними західними компаніями.
Департамент транспорту Естонії перевірив танкер Kiwala після затримки. На судні без прапора виявили 40 порушень, з яких 29 є серйозними і стали підставою для затримання судна.
За даними ГУР Міноборони України, нині російський тіньовий флот налічує до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 млн тонн), що здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів.
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