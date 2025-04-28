Эстония отпустила нефтяной танкер "теневого флота" России

Судно было задержано за плавание без действующего флага страны. На момент ареста танкер плавал под флагом Джибути, однако власти страны отрицали, что судно зарегистрировано на них.

Танкер отпустили после того, как транспортное управление Эстонии получило письмо-подтверждение от Джибути о том, что оно примет судно в свой регистр до 7 мая.

По данным LSEG, судно Kiwala встало на якорь недалеко от российского порта Усть-Луга рано утром в понедельник, выйдя из эстонских вод в субботу.