Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Естонія виділить 100 млн євро на зброю для України, - міністр оборони

Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія, як і цього року, продовжить надавати Україні військову допомогу щонайменше на рівні 0,25% ВВП - це понад 100 млн євро. Переважну частину цієї суми спрямують через продукцію естонських підприємств.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.

"Естонія продовжить рішуче підтримувати Україну в агресивній війні Росії. І наступного року ми дотримуватимемося принципу, що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні. Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року естонські підприємства оборонної промисловості також відіграватимуть важливу роль", - заявив він.

Міністр також додав, що Естонія продовжить навчання українців та підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України.

Допомога від Естонії

Естонія надала Україні понад 500 млн євро військової допомоги - це 1,4% її ВВП, що ставить країну серед світових лідерів за внеском відносно економіки.

Допомога охоплює Javelin, гаубиці й іншу артилерію, протитанкові засоби, міномети, транспорт, зв’язок, польові госпіталі (разом із Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне приладдя, засоби захисту та сухпайки.

Від початку повномасштабної війни Естонія підготувала понад 1 500 українських військових і разом із Люксембургом у 2023 році створила ІТ-коаліцію для розбудови безпечної ІКТ-інфраструктури ЗСУ за стандартами НАТО.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн готов зробити внесок у стримувальні сили "Коаліції рішучих", яка формується Британією та Францією для гарантій безпеки Україні.

ЕстоніяДопомога УкраїніВійна Росії проти України