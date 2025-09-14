Эстония выделит 100 млн евро на оружие для Украины, - министр обороны

Эстония, как и в этом году, продолжит оказывать Украине военную помощь минимум на уровне 0,25% ВВП - это более 100 млн евро. Большую часть этой суммы направят через продукцию эстонских предприятий.
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.
"Эстония продолжит решительно поддерживать Украину в агрессивной войне России. И в следующем году мы будем придерживаться принципа, что 0,25% нашего ВВП пойдет на помощь Украине. Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году эстонские предприятия оборонной промышленности также будут играть важную роль", - заявил он.
Министр также добавил, что Эстония продолжит обучение украинцев и поддержку ИТ-решений в сфере обороны Украины.
Эстония предоставила Украине более 500 млн евро военной помощи - это 1,4% ее ВВП, что ставит страну среди мировых лидеров по вкладу относительно экономики.
Помощь включает Javelin, гаубицы и другую артиллерию, противотанковые средства, минометы, транспорт, связь, полевые госпитали (вместе с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией), медицинские принадлежности, средства защиты и сухпайки.
С начала полномасштабной войны Эстония подготовила более 1 500 украинских военных и вместе с Люксембургом в 2023 году создала ИТ-коалицию для развития безопасной ИКТ-инфраструктуры ВСУ по стандартам НАТО.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллинн готов внести вклад в сдерживающие силы "Коалиции решительных", которая формируется Британией и Францией для гарантий безопасности Украины.