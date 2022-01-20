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Эстония увеличит на 380 млн евро оборонные расходы из-за угрозы РФ

Автор: Ольга Белей

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что Эстония увеличит свои оборонные расходы на 380 млн евро в связи с ситуацией, которая сложилась в Европе. Средства будут направлены на усиление обороноспособности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Кайи Каллас в Твиттере.

"В связи с текущей ситуацией с безопасностью в Европе, Эстония выделит дополнительно 380 миллионов евро в ближайшие годы, чтобы усилить нашу обороноспособность. Дополнительные средства дополнят наш оборонный бюджет, который на 2021 год составляет 2,3% ВВП", – заявила Каллас.

Напомним, парламентарии Эстонии на заседании 18 января приняли заявление в поддержку территориальной целостности Украины. В документе также осуждается агрессия России.

Парламентарии решительно осудили агрессию России против Украины, подтвердив свои позиции от 2014 и 2018 годов, осуждающую деятельность РФ по отношению к Украине и оккупацию Крыма.

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Эстония