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Естонія збільшить на 380 млн євро оборонні витрати через загрозу РФ

Автор: Ольга Белей

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас заявила, що Естонія збільшить свої оборонні витрати на 380 млн євро у зв'язку з ситуацією, яка склалася в Європі. Кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Естонії Кайї Каллас в Твіттері.

"У зв'язку з поточною ситуацією з безпекою в Європі, Естонія виділить додатково 380 мільйонів євро в найближчі роки, щоб посилити нашу обороноздатність. Додаткові кошти доповнять наш оборонний бюджет, який на 2021 рік становить 2,3% ВВП", – заявила Каллас.

Нагадаємо, парламентарії Естонії на засіданні 18 січня прийняли заяву

на підтримку територіальної цілісності України. У документі також засуджується агресія Росії.

Парламентарії рішуче засудили агресію Росії проти України, підтвердивши свої позиції від 2014 і 2018 років, що засуджує діяльність РФ по відношенню до України і окупацію Криму.

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Естонія