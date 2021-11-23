UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эстония установила проволочное заграждение на границе с Россией

Автор: Сергей Пышкин

Военнослужащие и пограничная охрана Эстонии завершили работу по установке проволочных заграждений на границе с Российской Федерацией. Их обустроили режущей проволокой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание ERR.

В течение трех дней были установлены дополнительные заграждения на рекомендованных департаментом участках из-за которых возможны нелегальные пересечения. Было использовано 4 км режущей проволоки.

В то же время в рамках учений "Шип-2021", тройные барьеры были установлены вдоль 40 км восточной границы.

"Эти учения были для нас хорошим опытом, и все указанные департаментом участки были защищены режущей проволокой. Можно сказать, что эти места теперь лучше защищены", - заявил руководитель пограничного пункта "Нарва-1" Марек Лийва.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Эстония временно запретила полеты у границы с Российской Федерацией.

Одновременно страна приняла решение укрепить границу с РФ из-за миграционного кризиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияРоссийская ФедерацияМиграционный кризис