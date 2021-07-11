Эстония усилила охрану на границе из-за наплыва мигрантов

Пограничная служба Эстонии увеличила число патрулей на своей границе. В частности, из-за наплыва мигрантов из Литвы и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Во-первых, мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только забора, но и всего мониторингового оборудования", - заявил глава пограничного контроля Эгерт Беличев.

При этом он отметил, что пограничники увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней.