Естонія посилила охорону на кордоні через наплив мігрантів

Прикордонна служба Естонії збільшила число патрулів на своєму кордоні. Зокрема, через наплив мігрантів з Литви та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"По-перше, ми будуємо нову прикордонну інфраструктуру на східному кордоні. Ми хочемо, щоб нелегально потрапити в Естонію було складно. Це стосується не тільки паркану, але і всього моніторингового обладнання", - заявив глава прикордонного контролю Егерт Белічев.

При цьому він зазначив, що прикордонники збільшили рівень готовності, частоту патрулювання і кількість патрулів як на зовнішньому кордоні ЄС, так і на внутрішньому.