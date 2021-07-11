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Естонія посилила охорону на кордоні через наплив мігрантів

Автор: РБК-Україна

Прикордонна служба Естонії збільшила число патрулів на своєму кордоні. Зокрема, через наплив мігрантів з Литви та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"По-перше, ми будуємо нову прикордонну інфраструктуру на східному кордоні. Ми хочемо, щоб нелегально потрапити в Естонію було складно. Це стосується не тільки паркану, але і всього моніторингового обладнання", - заявив глава прикордонного контролю Егерт Белічев.

При цьому він зазначив, що прикордонники збільшили рівень готовності, частоту патрулювання і кількість патрулів як на зовнішньому кордоні ЄС, так і на внутрішньому.

Нагадавши, естонська поліція прибула до Литви для захисту кордону від мігрантів.

Крім того, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

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