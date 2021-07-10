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Эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов

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Литва, Суббота 10 июля 2021 13:23
Эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов Фото: полиция Эстонии прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов (err.ee)
Автор: Юлия Струк

Литва готовится принять несколько тысяч беженцев, прибывающих в страну из Беларуси. В страну направили эстонское подразделение полиции ESTPOL5 для защиты границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал err.ee.

Подразделение эстонских правоохранителей в составе десяти человек приступило к работе в районе города Друскининкай. Именно в этом районе на прошлой неделе чаще всего фиксировали нарушения пересечения границы.

"В этом районе необходимо патрулировать территорию примерно в 30 километров. Мы патрулируем парами, члены нашей команды работают вместе с литовскими коллегами. И работа зависит от задания, поставленного перед литовским коллегой", - рассказала руководитель ESTPOL5 Тейли Пийскоппель.

По словам замначальника пограничной службы Литвы Видаса Макайтиса, страна готовится принять тысячи иммигрантов. Помощь была запрошена как от Европейского агентства пограничной охраны, так и от Департамента поддержки беженцев.

"Мы рады, что Эстония откликнулась на призыв и отправила не только полицейских с автомобилями, но и дроны для охраны государственной границы и поиска скрывающихся от нас мигрантов", - отметил Макайтис.

Указано также, что эстонские полицейские на литовско-белорусской границе провели первые патрулирования с помощью беспилотников. Поскольку граница имеет форму угла, оператор дрона должен быть осторожен, чтобы не попасть в Беларусь, где БЛА могут сбить.

Напомним, из-за ситуации с мигрантами на границе с Беларусью президент Литвы Гитанас Науседа созовет заседание Государственного совета обороны. Оно состоится 12 июля.

Как писало РБК-Украина, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Также президент Литвы обратился за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.

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