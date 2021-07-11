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Эстония усилила охрану на границе из-за наплыва мигрантов

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Таллин, Воскресенье 11 июля 2021 15:45
Эстония усилила охрану на границе из-за наплыва мигрантов Фото: Эстония усилила охрану на границе из-за наплыва мигрантов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Пограничная служба Эстонии увеличила число патрулей на своей границе. В частности, из-за наплыва мигрантов из Литвы и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Во-первых, мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только забора, но и всего мониторингового оборудования", - заявил глава пограничного контроля Эгерт Беличев.

При этом он отметил, что пограничники увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней.

Напомним, эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов.

Кроме того, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

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Эстония граница Мигранты
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