Естонія посилила охорону на кордоні через наплив мігрантів
Прикордонна служба Естонії збільшила число патрулів на своєму кордоні. Зокрема, через наплив мігрантів з Литви та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"По-перше, ми будуємо нову прикордонну інфраструктуру на східному кордоні. Ми хочемо, щоб нелегально потрапити в Естонію було складно. Це стосується не тільки паркану, але і всього моніторингового обладнання", - заявив глава прикордонного контролю Егерт Белічев.
При цьому він зазначив, що прикордонники збільшили рівень готовності, частоту патрулювання і кількість патрулів як на зовнішньому кордоні ЄС, так і на внутрішньому.
Нагадавши, естонська поліція прибула до Литви для захисту кордону від мігрантів.
Крім того, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.