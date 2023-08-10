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Естонія та Латвія співпрацюватимуть для конфіскації активів РФ на користь України

Фото: Інесе Лібіня-Егнере, голова Мін'юсту Латвії (flickr by Saeima)
Автор: Іван Носальський

Міністерства юстиції Естонії та Латвії домовилися про співпрацю у сфері розробки механізму, який дозволить конфіскувати російські активи на користь України.

Про це заявила міністр юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнері, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Вона розповіла, що зустрілася зі своїм естонським колегою Калле Лаанетом. Головним питанням обговорення стали спільні дії щодо підтримки України у сфері юстиції.

За словами чиновниці, Латвія та Естонія мають схожі цілі розвитку сфери правосуддя та можливості обміну досвідом для формування спільної стратегії дій на рівні Європейського союзу.

"При наданні допомоги Україні особливо важливо використовувати як існуючі правові засоби, так і розробляти нові, зокрема рішення про конфіскацію майна на користь України", - наголосила міністр.

Конфіскація російських активів

Нагадаємо, російські окупанти внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну завдали нашій країні значних збитків.

Офіційні представники України запропонували механізм компенсацій, що передбачає передачу російських активів на Заході нашій країні.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що уряд готує механізм компенсації 500 млрд доларів російських активів.

 

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