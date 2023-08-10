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Эстония и Латвия будут сотрудничать для конфискации активов РФ в пользу Украины

Фото: Инесе Либиня-Эгнере, глава Минюста Латвии (flickr by Saeima)
Автор: Иван Носальский

Министерства юстиции Эстонии и Латвии договорились о сотрудничестве в сфере разработки механизма, который позволит конфисковать российские активы в пользу Украины.

Об этом заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Она рассказала, что встретилась со своим эстонским коллегой Калле Лаанетом. Главным вопросом обсуждения стали совместные действия для поддержки Украины в сфере юстиции. 

По словам чиновницы, Латвия и Эстония имеют схожие цели развития сферы правосудия и возможности обмена опытом для формирования общей стратегии действий на уровне Европейского союза.

"При оказании помощи Украине особенно важно использовать как существующие правовые средства, так и разрабатывать новые, в том числе - решения о конфискации имущества в пользу Украины", - подчеркнула министр.

Конфискация российских активов

Напомним, российские оккупанты в результате полномасштабного вторжения в Украину нанесли нашей стране значительные убытки. 

Официальные представители Украины предложили механизм компенсаций, который предусматривает передачу российских активов на Западе нашей стране.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство готовит механизм для компенсации 500 млрд долларов российских активов

 

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