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Естонія слідом за іншими припиняє транслювати російський телеканал "Дождь"

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Четвер 08 грудня 2022 12:26
Естонія слідом за іншими припиняє транслювати російський телеканал "Дождь" Фото: Естонія слідом за іншими припиняє транслювати російський телеканал "Дождь" (facebook.com/tvrain)
Автор: Сергій Пишкін

Естонія також припиняє трансляцію російського телеканалу "Дождь". Це сталося через анулювання Латвією ліцензії каналу, яка дозволяла поширювати свій контент у країнах ЄС, США та інших.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Телеканал "Дождь" транслювався в Естонії телеоператорами Telia, Elisa і Home 3.

"Відповідно до повідомлення Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду, оператори зв'язку завтра призупинять трансляцію телеканалу "Дождь". Згідно із Законом про медіапослугу, мовники можуть пропонувати телевізійні програми в рамках своїх послуг, якщо у них є ліцензія країни перебування або інша правова підстава", - заявив менеджер зі зв'язків зі ЗМІ Elisa Тааві Тедер.

Пресслужба Home 3 також підтвердила інформацію про те, що телеоператор припиняє трансляцію "Дождя" у країнах Балтії з 8 грудня.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо скандалу навколо російського телеканалу "Дождь".

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