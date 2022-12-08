Эстония вслед за другими прекращает транслировать российский телеканал "Дождь"

Эстония также приостанавливает трансляцию российского телеканала "Дождь". Это произошло из-за аннулирования Латвией лицензии канала, позволявшей распространять свой контент в странах ЕС, США и других.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

Телеканал "Дождь" транслировался в Эстонии телеоператорами Telia, Elisa и Home 3.

"В соответствии с уведомлением Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, операторы связи завтра приостановят трансляцию телеканала "Дождь". Согласно Закону о медиа-услуге, вещатели могут предлагать телевизионные программы в рамках своих услуг, если у них есть лицензия страны пребывания или другое правовое основание", - заявил менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.

Пресс-служба Home 3 также подтвердила информацию о том, что телеоператор прекращает трансляцию "Дождя" в странах Балтии с 8 декабря.