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Эстония вслед за другими прекращает транслировать российский телеканал "Дождь"

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Четверг 08 декабря 2022 12:26
Эстония вслед за другими прекращает транслировать российский телеканал "Дождь" Фото: Эстония прекращает транслировать российский телеканал "Дождь" (facebook.com/tvrain)
Автор: Сергей Пышкин

Эстония также приостанавливает трансляцию российского телеканала "Дождь". Это произошло из-за аннулирования Латвией лицензии канала, позволявшей распространять свой контент в странах ЕС, США и других.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Телеканал "Дождь" транслировался в Эстонии телеоператорами Telia, Elisa и Home 3.

"В соответствии с уведомлением Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, операторы связи завтра приостановят трансляцию телеканала "Дождь". Согласно Закону о медиа-услуге, вещатели могут предлагать телевизионные программы в рамках своих услуг, если у них есть лицензия страны пребывания или другое правовое основание", - заявил менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.

Пресс-служба Home 3 также подтвердила информацию о том, что телеоператор прекращает трансляцию "Дождя" в странах Балтии с 8 декабря.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности скандала вокруг российского телеканала "Дождь".

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