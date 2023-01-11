UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Естонія скорочує кількість російських дипломатів майже вдвічі

Фото: глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Естонія вимагає від Росії скоротити кількість співробітників свого посольства в Таллінні більш ніж вдвічі до 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

МЗС Естонії повідомляє, що мета рішення - домогтися еквівалентності у чисельності посад у посольстві, а це означає, що кількість розміщених посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях, буде зрівняна.

У результаті цього рішення чисельність персоналу російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та персоналу, який обслуговує до 1 лютого 2023 року.

"З огляду на те, що співробітники російського посольства не займаються просуванням відносин між Естонією та Росією в умовах загарбницької війни, ми бачимо, що нинішній розмір російського представництва є невиправданим", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Зазначається, що від початку війни Естонія звела двосторонні відносини з Російською Федерацією до абсолютного мінімуму. Навесні закрили консульські представництва Росії в Нарві та Тарту та вислали трьох співробітників російського посольства з дипломатичним статусом, які активно підривали безпеку Естонії та поширювали пропаганду, що виправдовувала військову діяльність Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Естонія має намір першою в Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕстонія