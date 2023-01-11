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Эстония сокращает количество российских дипломатов почти вдвое

Фото: глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эстония требует от России сократить количество сотрудников своего посольства в Таллинне более чем вдвое до 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

МИД Эстонии сообщает, что цель решения - добиться эквивалентности в численности должностей в посольстве, а это значит, что количество размещенных должностей в российских и эстонских представительствах, действующих в столицах, будет сравнено.

В результате этого решения численность персонала российского посольства должна быть сокращена до 8 дипломатических должностей и 15 штатных должностей административно-технического и обслуживающего персонала до 1 февраля 2023 года.

"Учитывая, что сотрудники российского посольства не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией в условиях захватнической войны, мы видим, что нынешний размер российского представительства неоправдан", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Отмечается, что с начала войны Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. Весной закрыли консульские представительства России в Нарве и Тарту и выслали троих сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду оправдывающую военную деятельность России.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине.

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