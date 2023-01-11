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Естонія скорочує кількість російських дипломатів майже вдвічі

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Естонія, Середа 11 січня 2023 17:06
Естонія скорочує кількість російських дипломатів майже вдвічі Фото: глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Естонія вимагає від Росії скоротити кількість співробітників свого посольства в Таллінні більш ніж вдвічі до 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

МЗС Естонії повідомляє, що мета рішення - домогтися еквівалентності у чисельності посад у посольстві, а це означає, що кількість розміщених посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях, буде зрівняна.

У результаті цього рішення чисельність персоналу російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та персоналу, який обслуговує до 1 лютого 2023 року.

"З огляду на те, що співробітники російського посольства не займаються просуванням відносин між Естонією та Росією в умовах загарбницької війни, ми бачимо, що нинішній розмір російського представництва є невиправданим", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Зазначається, що від початку війни Естонія звела двосторонні відносини з Російською Федерацією до абсолютного мінімуму. Навесні закрили консульські представництва Росії в Нарві та Тарту та вислали трьох співробітників російського посольства з дипломатичним статусом, які активно підривали безпеку Естонії та поширювали пропаганду, що виправдовувала військову діяльність Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Естонія має намір першою в Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні.

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