Эстония сокращает количество российских дипломатов почти вдвое

Эстония требует от России сократить количество сотрудников своего посольства в Таллинне более чем вдвое до 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

МИД Эстонии сообщает, что цель решения - добиться эквивалентности в численности должностей в посольстве, а это значит, что количество размещенных должностей в российских и эстонских представительствах, действующих в столицах, будет сравнено.

В результате этого решения численность персонала российского посольства должна быть сокращена до 8 дипломатических должностей и 15 штатных должностей административно-технического и обслуживающего персонала до 1 февраля 2023 года.

"Учитывая, что сотрудники российского посольства не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией в условиях захватнической войны, мы видим, что нынешний размер российского представительства неоправдан", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Отмечается, что с начала войны Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. Весной закрыли консульские представительства России в Нарве и Тарту и выслали троих сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду оправдывающую военную деятельность России.