Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для української армії. До нього увійдуть безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимове обмундирування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Естонії.

Варто зазначити, що сума нового пакету військової допомоги не розголошується.

Зокрема, Естонія відправляє в Україну дрони, набори для чищення зброї, апарати штучної вентиляції легень та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія розглядає можливість передачі Україні мобільних медичних амбулаторій, що дозволяють забезпечувати медичними послугами населення у регіонах, що постраждали від війни.

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