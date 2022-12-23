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Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

Фото: Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет (flickr.by)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для украинской армии. В него войду беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Минобороны Эстонии.

сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

В частности, Эстония отправляет в Украину дроны, наборы для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

Стоит отметить, что сумма нового пакета военной помощи не разглашается.

Напомним, ранее стало известно, что Эстония рассматривает возможность передачи Украине мобильных медицинских амбулаторий, позволяющих обеспечивать медицинскими услугами население в пострадавших от войны регионах.

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