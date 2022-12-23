Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для украинской армии. В него войду беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Минобороны Эстонии.
сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
В частности, Эстония отправляет в Украину дроны, наборы для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование.
Стоит отметить, что сумма нового пакета военной помощи не разглашается.
Напомним, ранее стало известно, что Эстония рассматривает возможность передачи Украине мобильных медицинских амбулаторий, позволяющих обеспечивать медицинскими услугами население в пострадавших от войны регионах.
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