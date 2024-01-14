Естонія розробила план військової стратегії Заходу для перемоги України

Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи "Рамштайн", і це своєрідний заклик, який наочно демонструє, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Так, ВВП усіх країн учасниць робочої групи "Рамштайн" становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2%. При цьому ВВП Росії оцінюється лише в 2 трильйони євро.

"Обсяг економіки Заходу більший за економіку Росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що Росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто у них вже половина економіки працює безпосередньо на це, а на Заході це не так, ще не прокинулися, так би мовити", - заявив голова комісії Рійгікогу з державної оборони Калев Стойческу.

Крім цього, Заходу необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектора. Однак, на прикладі Естонії, для цього знадобиться два роки.

Візит Зеленського до Естонії

11 січня президент Володимир Зеленський прибув до Естонії, де провів низку важливих зустрічей.

Під час спільного брифінгу президент Естонії Алар Каріс заявив, що у війніРосії проти України не можна уникнути ударів територією країни-агресора, і не повинно бути обмежень на зброю, яку передають Україні партнери.

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