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Эстония разработала план военной стратегии Запада для победы Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Эстония подготовила для западных стран план военной стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну. План расчитан на три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Документ предназначен для всех стран участниц рабочей группы "Рамштайн", и это своего рода призыв, который наглядно демонстрирует, что при консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой. 

Так, ВВП всех стран участниц рабочей группы "Рамштайн" составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2%. При этом ВВП России оценивается лишь в 2 триллиона евро.

"Объем экономики Запада крупнее экономики России в десятки раз. Тут разница огромная. Проблема в том, что Россия уже перешла на путь военной экономики, то есть у них уже половина экономики работает непосредственно на это, а на Западе это не так, еще не проснулись так сказать", - заявил глава комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калев Стойческу. 

Помимо этого Западу необходимо нарастить производство оборонно-промышленного сектора. Однако, на примере Эстонии, для этого понадобится два года. 

Визит Зеленского в Эстонию

11 января президент Владимир Зеленский прибыл в Эстонию, где провел ряд важных встреч.

Во время совместного брифинга президент Эстонии Алар Карис заявил, что в войне России против Украины нельзя избежать ударов по территории страны-агрессора, и не должно быть ограничений на оружие, которое передают Украине партнеры.

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