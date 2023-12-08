UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Естонія розриває договір з Росією щодо юридичної допомоги: деталі

Ілюстративне фото: Естонія розриває договір з Росією про юридичну допомогу
Автор: Владислав Прийменко

Уряд Естонії ухвалив рішення про розірвання договору з Росією про юридичну допомогу. Міністерство закордонних справ готує законопроект, який буде направлено до парламенту для затвердження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

"Наша мета - припинити договір якнайшвидше, оскільки ясна позиція Естонії полягає в тому, що ми не співпрацюємо з агресором. Договір автоматично був би продовжений у 2025 році", - сказав міністр закордонних справ Маргус Цахкни.

Після закінчення терміну дії договору правове співробітництво з Росією здійснюватиметься так само, як із будь-якими іншими третіми країнами.

Розірвання договору про юридичну допомогу між Естонією та Росією може призвести до проблем у сфері сімейних відносин, спадщини, виконання судових рішень та визнання документів.

"Найзначнішою незручністю, з якою зіткнуться громадяни РФ в Естонії та громадяни Естонії у РФ, стане те, що всі офіційні документи, наприклад, довідки про сімейне становище, свідоцтва про народження, свідоцтва про смерть і т.д., вимагатимуть додаткового підтвердження апостилем (визнання документів - прим ред). Зараз такої вимоги немає", - натякнув юрист на коло можливих проблем після розірвання угоди.

"Наразі документ, виданий в одній країні, автоматично діє в іншій країні. У деяких випадках потрібно лише нотаріальний переклад. Якщо договір буде розірвано, то документи доведеться апостилювати, що вимагатиме додаткових витрат та часу", - доповнює юрист.

Розірвання договорів із Росією

З моменту повномасштабного вторгнення Росії, Україна припинила дипломатичні відносини з агресором. Країни Європи та світу почали розривати раніше підписані договори.

Раніше ми писали, що Фінляндія вирішила розірвати двосторонню угоду з РФ про прикордонне співробітництво. Це була відповідь на події РФ.

Ще ми писали, що Україна розірвала угоду щодо спільного контролю на кордоні з Росією.

Раніше ми повідомляли, що у 2022 році Україна розірвала угоду з РФ про співпрацю у сфері атомної енергетики, що діє з 1993 року.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяРосійська Федерація