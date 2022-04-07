Эстония решила отказаться от газа из РФ

Эстонское правительство приняло решение о прекращении импорта российского газа в этом году. Ранее о таких же намерениях заявили Латвия и Польша.

Кабинет Каи Каллас решил до конца 2022 года отказаться от покупки голубого топлива из РФ. В то же время осенью в портовом Палтиски построят терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ).

"Мы решили увеличить национальные запасы газа и построить мощности для приема сжиженного природного газа в Палдиски, где осенью можно было бы запустить плавучий СПГ-терминал. По этому газу у нас будет работать главный принцип: судно с СПГ не должно быть наполнено российским газом", – заявила премьер-министр.