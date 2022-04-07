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Эстония решила отказаться от газа из РФ

Фото: Российский газ не нужен Эстонии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Эстонское правительство приняло решение о прекращении импорта российского газа в этом году. Ранее о таких же намерениях заявили Латвия и Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальном сайте правительства.

Кабинет Каи Каллас решил до конца 2022 года отказаться от покупки голубого топлива из РФ. В то же время осенью в портовом Палтиски построят терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ).

"Мы решили увеличить национальные запасы газа и построить мощности для приема сжиженного природного газа в Палдиски, где осенью можно было бы запустить плавучий СПГ-терминал. По этому газу у нас будет работать главный принцип: судно с СПГ не должно быть наполнено российским газом", – заявила премьер-министр.

К слову, Европарламент призвал к введению полного эмбарго на российские энергоносители.

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