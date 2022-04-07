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Европарламент потребовал ввести полное эмбарго на энергоносители из России

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Брюссель, Четверг 07 апреля 2022 14:02
Европарламент потребовал ввести полное эмбарго на энергоносители из России Фото: Европарламент проголосовал за полное эмбарго на энергоносители из России (flickr.com.eu2017ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский парламент потребовал немедленно ввести полное эмбарго на нефть, газ, уголь и другое ископаемое топливо из России. За документ проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Европарламента Гая Верхофштадта.

"Европарламент требует немедленного и полного эмбарго на ископаемое топливо! Ни газа, ни нефти, ни угля… НЕТ европейских денег для путинской армии!", - написал в своем Twitter евродепутат.

Документ поддержало подавляющее большинство депутатов Европарламента. За него проголосовали 413 из 552 парламентариев. Воздержались 46, против - 93.

Европарламент потребовал ввести полное эмбарго на энергоносители из России

Фото: результаты голосования в Европарламенте по топливному эмбарго twitter.com/guyverhofstadt)

Напомним, накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что эмбарго на импорт газа из России в ЕС пока не рассматривается.

Отметим, ранее в Венгрии заявили о готовности платить за российский газ рублями.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский призвал ЕС перекрыть поток денег, которые Россия получает от экспорта топлива, а затем тратит на ракеты и бомбы.

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