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Естонія вирішила відмовитися від газу з РФ

Фото: Російський газ не потрібен Естонії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Естонський уряд ухвалив рішення про припинення імпорту російського газу цьогоріч. Раніше про такі ж наміри заявили Латвія і Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду.

Кабінет Каї Каллас вирішив до кінця 2022 року відмовитися від купівлі блакитного палива з РФ. Натомість восени в портовому Палтіскі збудують термінал для прийому скрапленого природного газу (СПГ).

"Ми вирішили збільшити національні запаси газу та побудувати потужності для прийому скрапленого природного газу в Палдіскі, де восени можна було б запустити плавучий СПГ-термінал. Щодо цього газу в нас працюватиме головний принцип: судно з СПГ не повинно бути наповнене російським газом", – заявила прем'єр-міністерка.

До слова, Європарламент закликав до запровадження повного ембарго на російські енергоносії.

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