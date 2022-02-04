Эстония разработала карту готовности на случай вторжения России в Украину
Правительство Эстонии обсудило готовность страны к последствиям в случае возможного нового российского вторжения в Украину. Власти составили карту готовности в сфере гособороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, прямой военной угрозы Эстонии нет, но "каждый человек и организация должны быть готовы к последствиям расширения боевых действий в Украине".
"Сосредоточение российских сил на границах Украины и агрессивное поведение в отношении безопасности всей Европы заставляет нас основательно готовиться к кризису, что сопровождает усиление военной активности", - заявила Каллас.
Она отметила, что помимо союзнических отношений основой безопасности Эстонии является независимая обороноспособность и всесторонняя государственная оборона.
"Мы, как общество, должны быть готовы к потоку военных беженцев, усилению энергетического кризиса, кибератак, а также к более масштабным экономическим и социальным последствиям. У правительства есть план, как повысить готовность страны и справиться с подобными ситуациями. Члены правительства представили свою деятельность в этой сфере, и мы определили проблемные места, которые требуют дальнейших размышлений и действий”, - рассказала Каллас.
Премьер уточнила, что Министерство иностранных дел Эстонии сосредоточится на сдерживании РФ от возможного вторжения в Украину.
"Но мы также готовы помочь Украине и своим гражданам в случае разного развития событий", - подчеркнула Каллас.
Указано, что для реализации целей в области военной национальной обороны правительство Эстонии дополнительно выделит 380 млн евро.
"Впереди напряженный период учений как на суше и в воздухе, так и на море", - резюмировали в эстонском правительстве.
Напомним, в ВСУ прокомментировали угрозу вторжения РФ в Украину, там заявили, что жителям приграничных областей не нужно волноваться по этому поводу
Добавим, министр обороны Алексей Резников заявил, что вероятность нового российского вторжения в Украину является низкой.
При этом недавно в Белом доме заявили, что США больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину "неизбежным".