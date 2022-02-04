Эстония разработала карту готовности на случай вторжения России в Украину

Правительство Эстонии обсудило готовность страны к последствиям в случае возможного нового российского вторжения в Украину. Власти составили карту готовности в сфере гособороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, прямой военной угрозы Эстонии нет, но "каждый человек и организация должны быть готовы к последствиям расширения боевых действий в Украине".

"Сосредоточение российских сил на границах Украины и агрессивное поведение в отношении безопасности всей Европы заставляет нас основательно готовиться к кризису, что сопровождает усиление военной активности", - заявила Каллас.

Она отметила, что помимо союзнических отношений основой безопасности Эстонии является независимая обороноспособность и всесторонняя государственная оборона.

"Мы, как общество, должны быть готовы к потоку военных беженцев, усилению энергетического кризиса, кибератак, а также к более масштабным экономическим и социальным последствиям. У правительства есть план, как повысить готовность страны и справиться с подобными ситуациями. Члены правительства представили свою деятельность в этой сфере, и мы определили проблемные места, которые требуют дальнейших размышлений и действий”, - рассказала Каллас.

Премьер уточнила, что Министерство иностранных дел Эстонии сосредоточится на сдерживании РФ от возможного вторжения в Украину.

"Но мы также готовы помочь Украине и своим гражданам в случае разного развития событий", - подчеркнула Каллас.

Указано, что для реализации целей в области военной национальной обороны правительство Эстонии дополнительно выделит 380 млн евро.

"Впереди напряженный период учений как на суше и в воздухе, так и на море", - резюмировали в эстонском правительстве.