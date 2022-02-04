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Естонія розробила карту готовності на випадок вторгнення Росії в Україну

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Таллінн, П'ятниця 04 лютого 2022 10:12
Естонія розробила карту готовності на випадок вторгнення Росії в Україну Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Естонії обговорив готовність країни до наслідків у разі можливого нового російського вторгнення в Україну. Влада склала карту готовності у сфері держоборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, прямої військової загрози Естонії немає, але "кожна людина та організація мають бути готові до наслідків розширення бойових дій в Україні".

"Зосередження російських сил на кордонах України та агресивна поведінка щодо безпеки всієї Європи змушує нас ґрунтовно готуватися до кризи, що супроводжує посилення військової активності", - заявила Каллас.

Вона зазначила, що крім союзницьких відносин основою безпеки Естонії є незалежна обороноздатність та всебічна державна оборона.

"Ми, як суспільство, повинні бути готові до потоку військових біженців, посилення енергетичної кризи, кібератак, а також до більш масштабних економічних та соціальних наслідків. Уряд має план, як підвищити готовність країни та впоратися з подібними ситуаціями. Члени уряду представили свою діяльність у цій сфері, і ми визначили проблемні місця, які вимагають подальших роздумів та дій”, - розповіла Каллас.

Прем'єр уточнила, що Міністерство закордонних справ Естонії зосередиться на стримуванні РФ від можливого вторгнення в Україну.

"Але ми також готові допомогти Україні та своїм громадянам у разі різного розвитку подій", - підкреслила Каллас.

Вказано, що для реалізації цілей у галузі військової національної оборони уряд Естонії додатково виділить 380 млн євро.

"Попереду напружений період навчань як на суші і в повітрі, так і на морі", - резюмували в естонському уряді.

Нагадаємо, у ВСУ прокоментували загрозу вторгнення РФ в Україну, там заявили, що жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися з цього приводу

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ймовірність нового російського вторгнення в Україну є низькою.

При цьому нещодавно у Білому домі заявили, що США більше не будуть називати потенційне вторгнення Росії в Україну "неминучим".

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Вторгнення Росії до України
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