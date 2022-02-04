Естонія розробила карту готовності на випадок вторгнення Росії в Україну
Уряд Естонії обговорив готовність країни до наслідків у разі можливого нового російського вторгнення в Україну. Влада склала карту готовності у сфері держоборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
За словами прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, прямої військової загрози Естонії немає, але "кожна людина та організація мають бути готові до наслідків розширення бойових дій в Україні".
"Зосередження російських сил на кордонах України та агресивна поведінка щодо безпеки всієї Європи змушує нас ґрунтовно готуватися до кризи, що супроводжує посилення військової активності", - заявила Каллас.
Вона зазначила, що крім союзницьких відносин основою безпеки Естонії є незалежна обороноздатність та всебічна державна оборона.
"Ми, як суспільство, повинні бути готові до потоку військових біженців, посилення енергетичної кризи, кібератак, а також до більш масштабних економічних та соціальних наслідків. Уряд має план, як підвищити готовність країни та впоратися з подібними ситуаціями. Члени уряду представили свою діяльність у цій сфері, і ми визначили проблемні місця, які вимагають подальших роздумів та дій”, - розповіла Каллас.
Прем'єр уточнила, що Міністерство закордонних справ Естонії зосередиться на стримуванні РФ від можливого вторгнення в Україну.
"Але ми також готові допомогти Україні та своїм громадянам у разі різного розвитку подій", - підкреслила Каллас.
Вказано, що для реалізації цілей у галузі військової національної оборони уряд Естонії додатково виділить 380 млн євро.
"Попереду напружений період навчань як на суші і в повітрі, так і на морі", - резюмували в естонському уряді.
Нагадаємо, у ВСУ прокоментували загрозу вторгнення РФ в Україну, там заявили, що жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися з цього приводу
Додамо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ймовірність нового російського вторгнення в Україну є низькою.
При цьому нещодавно у Білому домі заявили, що США більше не будуть називати потенційне вторгнення Росії в Україну "неминучим".