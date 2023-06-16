Естонія разом з Ісландією передадуть Україні ще один військово-польовий шпиталь

Естонія за підтримки ісландської сторони передасть Україні черговий військово-польовий госпіталь. Він стане вже четвертим, наданим нашій країні від Таллінна.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter чиновника.

"Цього разу ми об'єднуємо наші зусилля з Ісландією, щоб відправити в Україну вже четвертий військово-польовий шпиталь", - йдеться у публікації.

Також він подякував міністерці закордонних справ та голові Комітету міністру Ісландії Тордісу Колбруну Рейкфіорду Гільфадоттір, та висловив міністру оборони України Олексію Резнікову найкращі побажання.

Допомога Україні від Естонії

Естонія активно надає всебічну підтримку Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Перший мобільний польовий госпіталь наша країна отримала від естонської сторони ще до широкомасштабної російської військової агресії - на початку лютого 2022 року.

Додамо, що днями рятувальний департамент Естонії передасть Україні техніку та обладнання на суму близько 457 тисяч євро для ліквідації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

Також повідомлялося, що на останньому засіданні у форматі "Рамштайн" міністри оборони Естонії та Люксембургу підтримали ідею створення нової коаліції, цього разу - ІТ.