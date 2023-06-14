Естонія передасть Україні обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Рятувальний департамент Естонії передасть Україні техніку та обладнання на суму близько 457 тисяч євро для ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Зазначається, що таким чином Естонія відповіла на міжнародний запит України про допомогу. Рятувальний департамент країни відправить в Україну обладнання майже на 457 тисяч євро. Кошти виділяє Міністерство закордонних справ Естонії.

Україна отримає зокрема шланги, помпи, абсорбувальний матеріал, човни, гідрокостюми, непромокальні гумові штани та коркові жилети.

"Наразі пріоритетом є виведення людей із затоплених районів, а щойно вода спаде, можна починати підраховувати збитки та відкачувати воду. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні в цій кризі. Друзі чинять саме так", - зазначив гендиректор Рятувального департаменту Марго Клаос.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через підрив вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.

Наразі в Херсонській області поступово знижується рівень води, що дозволить рятувальникам перевірити затоплені райони.

Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.