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Эстония просит дать Украине статус кандидата в ЕС и дорожную карту для членства в НАТО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственное собрание (парламент) Эстонии на внеочередном заседании приняло резолюцию в поддержку Украины на фоне агрессии России. Депутаты выступили за предоставление Киеву статуса кандидата в ЕС и дорожной карты для вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт эстонского парламента.

"Парламент жестко осуждает направленную против Украины агрессию со стороны Российской Федерации, введение войск в Украину и незаконное признание оккупированных регионов (ОРДЛО - ред.)", - говорится в сообщении.

Депутаты призвали страны всего мира поддержать экономику Украины и увеличить помощь с вооружениями, поскольку страна стала жертвой неспровоцированной агрессии со стороны России.

Парламент также призвал государства-члены предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз и дорожную карту для получения членства в НАТО.

Напомним, Евросоюз готов ввести второй пакет санкций против России, если российская армия продвинется дальше украинских регионов так называемых"ЛДНР", которые признала Москва.

Отметим, сегодня ЕС ввел санкции против России за признание "ЛДНР" и введение войск на территорию этих регионов.

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