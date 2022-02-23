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ЕС готов ввести второй пакет санкций против РФ, если войска продолжат вторжение в Украину

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Брюссель, Среда 23 февраля 2022 20:29
ЕС готов ввести второй пакет санкций против РФ, если войска продолжат вторжение в Украину Фото: исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз готов ввести второй пакет санкций против России. В частности, если российские войска продвинутся дальше украинских регионов, признанных "ЛДНР".

Об этом заявил, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Россия решила пойти на серьезную эскалацию этого конфликта, признав независимость Донецкой и Луганской "народных республик" и уточнив, что они имеют в виду это на территории не того, что фактически контролируется так называемыми республиками, а на всей территории Донбасса, поэтому мы сталкиваемся с серьезной эскалацией", - заявил он.

По словам вице-президента Еврокомиссии, ЕС готов усилить санкции против РФ.

"Если будет продолжаться российская агрессия и дальнейшее вторжение на территорию Украины, мы готовы усилить наши ответные меры, в том числе в плане санкций", - заявил он, добавив, что второй пакет касается экономических санкций в области торговли, например, экспортного контроля.

"ЕС уже несколько недель работает над пакетом санкций, поэтому есть способы, как мы можем действовать быстро и еще больше усилить санкции и сделать это в сотрудничестве с США, Великобританией и другими странами", - заявил Домбровскис.

Он добавил, что конфликт, санкции и возможные российские контрсанкции будут иметь экономические последствия для ЕС, но серьезность того, что поставлено на карту, означает, что блоку из 27 стран придется их принять.

"Введение сильных санкций против России окажет определенное влияние на экономику ЕС, и мы должны быть готовы к этому. Но здесь на кону безопасность и территориальная целостность Украины, а также более широкая архитектура безопасности, поэтому мы должны быть в состоянии реагировать и также принять некоторые экономические издержки, если это необходимо", - сказал Домбровскис.

Напомним, сегодня ЕС ввел санкции против России за признание "ЛДНР" и введение войск на территорию этих регионов.

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