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Официально. ЕС ввел санкции против России за признание "ЛДНР"

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Брюссель, Среда 23 февраля 2022 17:48
Официально. ЕС ввел санкции против России за признание "ЛДНР" Фото: ЕС ввел санкции против России за признание "ЛДНР" (flick.com/libereurope)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 23 февраля, Европейский союз ввел санкции против России. В частности, за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" и введения российских войск в регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Так, в санкционный список попали все 351 депутата Государственной Думы России, которые 15 февраля проголосовали за призыв к президенту РФ признать "ЛДНР".

Также целевые ограничительные меры введены в отношении еще 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В их числе:

  • члены правительства, которые были вовлечены в принятие незаконных решений;
  • банки и бизнесмены/олигархи, поддерживающие финансово или материально российские операции на территориях Донецка и Луганска или получающие от них выгоду;
  • старшие военные офицеры, которые играли роль во вторжении и дестабилизирующих действиях;
  • лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины.

Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, которые попали в санкционный список. Также им запрещен въезд в ЕС или транзит через территорию блока.

Кроме того, вводится запрет на импорт товаров с территорий "ЛНР" и "ДНР", ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг, а также запрет на экспорт определенных товаров и технологий.

В то же время ЕС ввел секторальный запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. В частности, вводится ограничение доступа государства и правительства к рынкам капитала и финансовых услуг ЕС.

Напомним, США, Британия, Канада и другие страны ввели санкции против РФ за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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