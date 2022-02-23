Официально. ЕС ввел санкции против России за признание "ЛДНР"

В среду, 23 февраля, Европейский союз ввел санкции против России. В частности, за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" и введения российских войск в регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС .

Так, в санкционный список попали все 351 депутата Государственной Думы России, которые 15 февраля проголосовали за призыв к президенту РФ признать "ЛДНР".

Также целевые ограничительные меры введены в отношении еще 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В их числе:

члены правительства, которые были вовлечены в принятие незаконных решений;

банки и бизнесмены/олигархи, поддерживающие финансово или материально российские операции на территориях Донецка и Луганска или получающие от них выгоду;

старшие военные офицеры, которые играли роль во вторжении и дестабилизирующих действиях;

лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины.

Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, которые попали в санкционный список. Также им запрещен въезд в ЕС или транзит через территорию блока.

Кроме того, вводится запрет на импорт товаров с территорий "ЛНР" и "ДНР", ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг, а также запрет на экспорт определенных товаров и технологий.

В то же время ЕС ввел секторальный запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. В частности, вводится ограничение доступа государства и правительства к рынкам капитала и финансовых услуг ЕС.