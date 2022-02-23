Естонія просить дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для членства в НАТО

Державні збори (парламент) Естонії на позачерговому засіданні ухвалили резолюцію на підтримку України на тлі агресії Росії. Депутати виступили за надання Києву статусу кандидата в ЄС і дорожньої карти для вступу в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт естонського парламенту.