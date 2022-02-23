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Естонія просить дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для членства в НАТО

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Таллінн, Середа 23 лютого 2022 21:55
Естонія просить дати Україні статус кандидата в ЄС і дорожню карту для членства в НАТО Фото: парламент Естонії (riigikogu.ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державні збори (парламент) Естонії на позачерговому засіданні ухвалили резолюцію на підтримку України на тлі агресії Росії. Депутати виступили за надання Києву статусу кандидата в ЄС і дорожньої карти для вступу в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт естонського парламенту.

"Парламент жорстко засуджує спрямовану проти України агресію з боку Російської Федерації, введення військ в Україну і незаконне визнання окупованих регіонів (ОРДЛО - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Депутати закликали країни всього світу підтримати економіку України і збільшити допомогу з озброєннями, оскільки країна стала жертвою неспровокованої агресії з боку Росії.

Парламент також закликав держави-члени надати Україні статус країни-кандидата в Євросоюз і дорожню карту для отримання членства в НАТО.

Нагадавши, Євросоюз готовий ввести другий пакет санкцій проти Росії, якщо російська армія просунеться далі українських регіонів так званих "ЛДНР", які визнала Москва.

Зазначимо, сьогодні ЄС ввів санкції проти Росії за визнання "ЛДНР" і введення військ на територію цих регіонів.

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